Защитник «Лейпцига» Орбан выбыл до конца года

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан выбыл до конца календарного года. Он перенес операцию на колене и на восстановление у него уйдет минимум пара месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний игрок уже пропустил три последних матча команды. Всего в нынешнем сезоне он провел 14 встреч, забил 1 гол и сделал 1 результативную предачу.

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