Защитник «Хоффенхайма» Раум перешел в «Лейпциг»

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум перешел в «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение 24-летнего защитника с новой командой рассчитано до 2027 года.

Отмечается, что защитник «Лейпцига» Анхелиньо может отправиться в аренду в «Хоффенхайм» в качестве замены Рауму. В данный момент стороны ведут переговоры о возможной сделке.

Немецкий защитник выступал за «Хоффенхайм» с июля 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду.