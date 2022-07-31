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Сегодня, 16:14

Защитник «Хоффенхайма» Раум перешел в «Лейпциг»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Давид Раум.
Фото ФК «Лейпцин»

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум перешел в «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение 24-летнего защитника с новой командой рассчитано до 2027 года.

Отмечается, что защитник «Лейпцига» Анхелиньо может отправиться в аренду в «Хоффенхайм» в качестве замены Рауму. В данный момент стороны ведут переговоры о возможной сделке.

Немецкий защитник выступал за «Хоффенхайм» с июля 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду.

Источник: https://rbleipzig.com/en/news/2022-2023/david-raum-joins-rb-leipzig/

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ИТБ1 (1.5)

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Матч «Баварии» и «Лейпцига» за Суперкубок Германии стал самым результативным в истории турнира
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9
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