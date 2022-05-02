Защитник «Фрайбурга» Шлоттербек согласовал контракт с дортмундской «Боруссией» до 2027 года

Защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек намерен продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Он уже согласовал условия личного контракта. 22-летний центральный защитник подпишет договор до 2027 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Сумма сделки может составить около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Шлоттербек забил 4 гола в 28 матчах чемпионата Германии.