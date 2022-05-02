Защитник «Фрайбурга» Шлоттербек согласовал контракт с дортмундской «Боруссией» до 2027 года
Защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек намерен продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Он уже согласовал условия личного контракта. 22-летний центральный защитник подпишет договор до 2027 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Сумма сделки может составить около 20 миллионов евро.
В этом сезоне Шлоттербек забил 4 гола в 28 матчах чемпионата Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
11
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
13
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 4
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 4
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|1 : 1
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|3 : 4
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
Новости