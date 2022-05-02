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Сегодня, 19:14

Защитник «Фрайбурга» перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Контракт вступает в силу со следующего сезона

Защитник «Фрайбурга» со следующего сезона будет играть за «Боруссию» из Дортмунда
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нико Шлоттербек.
Фото ФК «Боруссия».

Защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек официально перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Он заключил контракт до 2027 года, сообщает сайт дортмундцев.

Игрок начнет выступать за «Боруссию» со следующего сезона.

Ранее появлялась информация, что 22-летний центральный защитник получит зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Шлоттербек забил 4 гола в 28 матчах чемпионата Германии.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
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Защитник «Фрайбурга» Шлоттербек согласовал контракт с дортмундской «Боруссией» до 2027 года
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
11
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
12
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
13
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 1 : 1
30.04 16:30
Арминия – Герта
 1 : 1
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 1 : 4
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 3 : 4
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 3 : 1
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 1 : 1
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 3 : 4
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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