Защитник «Фрайбурга» перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Контракт вступает в силу со следующего сезона

Защитник «Фрайбурга» со следующего сезона будет играть за «Боруссию» из Дортмунда

Защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек официально перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Он заключил контракт до 2027 года, сообщает сайт дортмундцев.

Игрок начнет выступать за «Боруссию» со следующего сезона.

Ранее появлялась информация, что 22-летний центральный защитник получит зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Шлоттербек забил 4 гола в 28 матчах чемпионата Германии.