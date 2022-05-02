Защитник «Фрайбурга» перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Контракт вступает в силу со следующего сезона
Защитник «Фрайбурга» со следующего сезона будет играть за «Боруссию» из Дортмунда
Защитник «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербек официально перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Он заключил контракт до 2027 года, сообщает сайт дортмундцев.
Игрок начнет выступать за «Боруссию» со следующего сезона.
Ранее появлялась информация, что 22-летний центральный защитник получит зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
В этом сезоне Шлоттербек забил 4 гола в 28 матчах чемпионата Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
11
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
13
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 4
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 4
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|1 : 1
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|3 : 4
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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