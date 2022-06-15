Защитник «Эвертона» Кенни официально перешел в «Герту»
Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни официально стал футболистом «Герты».
25-летний англичанин подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2025 года. Футболист покинул «Эвертон» на правах свободного агента.
Кенни уже выступал в немецком чемпионате — в сезоне-2019/20 он играл за «Шальке» на правах аренды.
В сезоне-2021/22 защитник сделал 3 голевых паса в 21 матче за «Эвертон».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|5 : 1
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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