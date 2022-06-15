Защитник «Эвертона» Кенни официально перешел в «Герту»

Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни официально стал футболистом «Герты».

25-летний англичанин подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2025 года. Футболист покинул «Эвертон» на правах свободного агента.

Кенни уже выступал в немецком чемпионате — в сезоне-2019/20 он играл за «Шальке» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 3 голевых паса в 21 матче за «Эвертон».