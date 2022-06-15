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Сегодня, 06:46

Защитник «Эвертона» Кенни официально перешел в «Герту»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни официально стал футболистом «Герты».

25-летний англичанин подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2025 года. Футболист покинул «Эвертон» на правах свободного агента.

Кенни уже выступал в немецком чемпионате — в сезоне-2019/20 он играл за «Шальке» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 3 голевых паса в 21 матче за «Эвертон».

Источник: https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2022/06/transfer-jonjoe-kenny-2223
Футбол
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3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
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 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
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 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
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 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
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 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
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 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
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 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
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Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
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Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
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Хоффенхайм

 12
И К Ж
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Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

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Штутгарт

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