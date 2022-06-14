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Сегодня, 07:47

Защитник «Эвертона» Кенни может перейти в «Герту»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний англичанин покинет английский клуб на правах свободного агента в конце июня и перейдет в «Герту».

Кенни уже выступал в немецком чемпионате — в сезоне-2019/20 он играл за «Шальке» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Кенни сделал 3 результативных передачи в 21 матче за «Эвертон».

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hertha-bsc-englaender-berichten-jonjoe-kenny-bei-hertha-im-gespraech-80378112.bild.html

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1
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2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
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