Защитник «Эвертона» Кенни может перейти в «Герту»

Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний англичанин покинет английский клуб на правах свободного агента в конце июня и перейдет в «Герту».

Кенни уже выступал в немецком чемпионате — в сезоне-2019/20 он играл за «Шальке» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Кенни сделал 3 результативных передачи в 21 матче за «Эвертон».