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Защитник дортмундской «Боруссии» получил травму колена, тренируясь дистанционно

17:09
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Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду получил травму. Как сообщает официальный сайт дортмундцев, француз повредил связки левого колена. Примечательно, что тренировки ввиду пандемии коронавируса проходят в дистанционном режиме.

В своем заявлении «Боруссия» подчеркивает, что в течение следующих недель Загаду будет восстанавливаться после травмы, получая инструкции от тренеров по физподготовке.

В нынешнем сезоне Загаду провел в бундеслиге 13 матчей, забил один мяч.

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