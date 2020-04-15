Защитник дортмундской «Боруссии» получил травму колена, тренируясь дистанционно

Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду получил травму. Как сообщает официальный сайт дортмундцев, француз повредил связки левого колена. Примечательно, что тренировки ввиду пандемии коронавируса проходят в дистанционном режиме.

В своем заявлении «Боруссия» подчеркивает, что в течение следующих недель Загаду будет восстанавливаться после травмы, получая инструкции от тренеров по физподготовке.

В нынешнем сезоне Загаду провел в бундеслиге 13 матчей, забил один мяч.