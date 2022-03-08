Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро заразился коронавирусом

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро заращился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний португалец находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно. Еще один защитник «Боруссии», Матс Хуммельс все еще находится на самоизоляции с симптомами болезни, но еще не получил результат своего теста.

В сезоне-2021/22 Геррейро провел 21 матч за «Боруссию», на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.