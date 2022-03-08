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Сегодня, 17:47

Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро заразился коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро заращился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний португалец находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно. Еще один защитник «Боруссии», Матс Хуммельс все еще находится на самоизоляции с симптомами болезни, но еще не получил результат своего теста.

В сезоне-2021/22 Геррейро провел 21 матч за «Боруссию», на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Футбол
Коронавирус
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 25 13 4 8 48-36 43
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 0 : 1
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 8
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
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