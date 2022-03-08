Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро заразился коронавирусом
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро заращился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний португалец находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно. Еще один защитник «Боруссии», Матс Хуммельс все еще находится на самоизоляции с симптомами болезни, но еще не получил результат своего теста.
В сезоне-2021/22 Геррейро провел 21 матч за «Боруссию», на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|
6
|Хоффенхайм
|25
|13
|4
|8
|48-36
|43
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|
10
|Кельн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|
16
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|
17
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|2 : 1
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 4
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|1 : 1
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|3 : 2
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|0 : 1
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|21
|1
|5
Новости