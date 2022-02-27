Защитник «Боруссии» Менье выбыл на пару месяцев из-за травмы

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье получил травму бедра в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:2), сообщает Bild.

Повреждение игрока оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Он пропустит два месяца из-за травмы.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел в общей сложности 26 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.