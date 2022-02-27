Защитник «Боруссии» Менье выбыл на пару месяцев из-за травмы
Защитник «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье получил травму бедра в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:2), сообщает Bild.
Повреждение игрока оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Он пропустит два месяца из-за травмы.
В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел в общей сложности 26 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|3 : 0
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 2
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|1 : 1
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|3 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 1
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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