«Бавария» хочет подписать Гинтера летом на правах свободного агента

«Бавария» предложила Маттиасу Гинтеру контракт на четыре года

«Бавария» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера летом на правах свободного агента, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, мюнхенский клуб предложила 28-летнему немцу контракт на четыре года.

Срок действия соглашения защитника с менхенгладбахским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее клуб сообщил, что контракт не будет продлен.

В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 20 матчах за «Боруссию».