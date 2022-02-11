Защитник «Боруссии» из Дортмунда подал в суд на «Вольфсбург»

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Марин Понграчич подал в суд на свой бывший клуб — «Вольфсбург», сообщает Kicker.

Центральный защитник в своем контракте с «Вольфсбургом» имел пункт, согласно которому, если клуб попадает в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, игрок получит 250 тысяч евро премиальных.

Зелено-белые в прошлом футбольном году заняли итоговую четвертую строчку в турнирной таблице, что автоматически должно было активировать указанный пункт в соглашении, однако руководство «Вольфсбурга» отказало в выплате.

По мнению клуба, если игрок покинул команду даже на правах аренды, то все его финансовые претензии не имеют никаких оснований, так как действующий контракт был приостановлен.

Тем не менее Понграчич уже отправил соответствующее заявление в суд по торговым спорам Брауншвейга и теперь будет ожидать начала марта для проведения первого заседания по данному делу.

Отметим, что контракт с «волками» у Понграчича рассчитан до лета 2024 года.