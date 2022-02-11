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Сегодня, 16:24

Защитник «Боруссии» из Дортмунда подал в суд на «Вольфсбург»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Марин Понграчич подал в суд на свой бывший клуб — «Вольфсбург», сообщает Kicker.

Центральный защитник в своем контракте с «Вольфсбургом» имел пункт, согласно которому, если клуб попадает в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, игрок получит 250 тысяч евро премиальных.

Зелено-белые в прошлом футбольном году заняли итоговую четвертую строчку в турнирной таблице, что автоматически должно было активировать указанный пункт в соглашении, однако руководство «Вольфсбурга» отказало в выплате.

По мнению клуба, если игрок покинул команду даже на правах аренды, то все его финансовые претензии не имеют никаких оснований, так как действующий контракт был приостановлен.

Тем не менее Понграчич уже отправил соответствующее заявление в суд по торговым спорам Брауншвейга и теперь будет ожидать начала марта для проведения первого заседания по данному делу.

Отметим, что контракт с «волками» у Понграчича рассчитан до лета 2024 года.

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Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
0
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«Лацио» и «Рома» интересуются полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Костичем
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
Результаты / календарь
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11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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