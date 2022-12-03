Менье склоняется к переходу в «Барселону». У игрока также есть варианты в АПЛ и серии А

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье входит в сферу интересов «Барселоны». 31-летний игрок склоняется к переходу в испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Однако в услугах футболиста также заинтересованы клубы из итальянской серии А и английской премьер-лиги.

В этом сезоне он провел 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6,5 миллионов евро.