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Защитник Беккер продлил контракт с «Шальке»

20:33
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Защитник Тимо Беккер подписал новый контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

24-летний Беккер провел за «Шальке» в этом сезоне 16 матчей в бундеслиге.

Команда занимает последнее место в чемпионате, набрав только 10 очков после 27 игр, сохраняя лишь математические шансы остаться в первой бундеслиге на следующий сезон.

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