Защитник Беккер продлил контракт с «Шальке»
Защитник Тимо Беккер подписал новый контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
24-летний Беккер провел за «Шальке» в этом сезоне 16 матчей в бундеслиге.
Команда занимает последнее место в чемпионате, набрав только 10 очков после 27 игр, сохраняя лишь математические шансы остаться в первой бундеслиге на следующий сезон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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