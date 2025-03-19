Защитник «Байера» Эрмосо из-за травмы выбыл до конца сезона

Защитник «Байера» Марио Эрмосо, арендованный из «Ромы», больше не сыграет за немецкий клуб в этом сезоне, сообщает пресс-служба леверкузенцев.

29-летний испанец получил повреждение в ответном матче против «Баварии» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 18 марта Эрмосо прооперировали в Мадриде.

«Байер» арендовал защитника у «Ромы» в январе этого года. Эрмосо провел за команду семь матчей, в которых не отличался результативными действиями.