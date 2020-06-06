Защитник «Байера» Драгович считает, что его команда заслуженно проиграла «Баварии»

«Байер» заслужил поражение от «Баварии» в матче 30-го тура бундеслиги, считает защитник команды из Леверкузена Александр Драгович.

«Мы хорошо вошли в игру и затем открыли счет, — цитирует Драговича официальный сайт «Баварии». — Но затем мы играли со страхом и из-за этого не могли так хорошо распоряжаться мячом, как мы это обычно делаем. Когда пропускаешь от «Баварии» такие голы, то стоит признать, что проиграл заслуженно».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.