Защитник «Байера» Драгович считает, что его команда заслуженно проиграла «Баварии»
23:41
«Байер» заслужил поражение от «Баварии» в матче 30-го тура бундеслиги, считает защитник команды из Леверкузена Александр Драгович.
«Мы хорошо вошли в игру и затем открыли счет, — цитирует Драговича официальный сайт «Баварии». — Но затем мы играли со страхом и из-за этого не могли так хорошо распоряжаться мячом, как мы это обычно делаем. Когда пропускаешь от «Баварии» такие голы, то стоит признать, что проиграл заслуженно».
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-bei-bayer-leverkusen
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