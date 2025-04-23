Станишич: «Нам, как и всем болельщикам «Баварии», важно вернуть титул в Мюнхен»
Защитник «Баварии» Йосип Станишич заявил, что команде очень важно выиграть бундеслигу в этом сезоне.
«Нам, как и всем болельщикам «Баварии», чрезвычайно важно вернуть титул в Мюнхен. Мы работали над этим весь сезон. Можно сказать, что это самый честный трофей, потому что его нужно завоевывать в 34 матчах», — приводит слова Станишича пресс-служба «Баварии».
Мюнхенский клуб за четыре тура до конца чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка. На второй строчке находится «Байер» с 75 баллами, на третьей — «Айнтрахт» (52).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|
2
|Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|
3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|
6
|Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|
7
|Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|
10
|Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|
11
|Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|
12
|Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|
16
|Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|
17
|Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|- : -
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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