Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:19

Станишич: «Нам, как и всем болельщикам «Баварии», важно вернуть титул в Мюнхен»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Баварии» Йосип Станишич заявил, что команде очень важно выиграть бундеслигу в этом сезоне.

«Нам, как и всем болельщикам «Баварии», чрезвычайно важно вернуть титул в Мюнхен. Мы работали над этим весь сезон. Можно сказать, что это самый честный трофей, потому что его нужно завоевывать в 34 матчах», — приводит слова Станишича пресс-служба «Баварии».

Мюнхенский клуб за четыре тура до конца чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка. На второй строчке находится «Байер» с 75 баллами, на третьей — «Айнтрахт» (52).

ФК Бавария
Читайте также
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Овечкин оформил дубль и впервые забил в овертайме матча плей-офф
Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джонатан Та объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 22 6 2 87-29 72
2
 Байер 30 18 10 2 64-35 64
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Боруссия Д 30 13 6 11 57-47 45
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 30 13 5 12 48-46 44
10
 Аугсбург 30 11 10 9 33-40 43
11
 Штутгарт 30 11 8 11 56-50 41
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
16
 Хайденхайм 30 6 4 20 32-60 22
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 - : -
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
27.04 18:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 16
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости