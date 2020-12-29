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Защитник «Баварии» Сарр мечтает сыграть на Евро

01:32
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Защитник «Баварии» Буна Сарр признался, что ждет вызова в сборную Франции. Игрок в летнее трансферное окно перешел в мюнхенский клуб из «Марселя».

— Было бы супер сыграть в следующем году за сборную Франции в Мюнхене против Германии, — цитирует пресс-служба клуба Сарра. — Все зависит от меня и от моей игры, и смогу ли я заинтересовать Дидье Дешама. Вслед за переходом в «Баварию» вызов в сборную стал бы воплощением следующей мечты.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/12/bouna-sarr-will-erfahrungen-einbringen

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