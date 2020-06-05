Защитник «Баварии» Дэйвис хочет быть вдохновением для детей

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис заявил, что он хочет служить вдохновением для детей, которые занимаются футболом.

«Я хочу служить вдохновением для многих, многих детей, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Мы, будучи беженцами, приехали в Канаду из Африки и всего добились сами. Думаю, что на своем примере я могу показать людям, что в нашей жизни многое возможно, если ты остаешься верен себе и не сходишь с правильного пути. Если дети по всему миру видят мою игру, узнают мою историю, здорово думать, что из этого они черпают вдохновение и обретают смелость работать и в своих мечтах».

19-летний канадец в текущем сезоне провел 33 матча за «Баварию» и забил три мяча при восьми голевых передачах.