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Защитник «Баварии» Дэйвис хочет быть вдохновением для детей

17:39
Альфонсо Дэйвис. Фото ФК "Бавария".
Альфонсо Дэйвис. Фото ФК "Бавария".
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис заявил, что он хочет служить вдохновением для детей, которые занимаются футболом.

«Я хочу служить вдохновением для многих, многих детей, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Мы, будучи беженцами, приехали в Канаду из Африки и всего добились сами. Думаю, что на своем примере я могу показать людям, что в нашей жизни многое возможно, если ты остаешься верен себе и не сходишь с правильного пути. Если дети по всему миру видят мою игру, узнают мою историю, здорово думать, что из этого они черпают вдохновение и обретают смелость работать и в своих мечтах».

19-летний канадец в текущем сезоне провел 33 матча за «Баварию» и забил три мяча при восьми голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/alphonso-davies-im-interview-ich-moechte-eine-inspiration-sein

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