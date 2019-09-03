Защитник «Баварии» Боатенг может предстать перед судом

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может предстать перед судом, сообщает Suddeutsche Zeitung. Мюнхенская прокуратура предъявила ему обвинение в рукоприкладстве по отношению к бывшей подруге и матери двух его детей. Инцидент произошел в 2018-м году.

Прокуратура направила материалы в суд в феврале. Представитель прокуратуры выразил непонимание, почему суд до сих пор не принял дело в производство.

Адвокаты Боатенга уже заявили, что обвинения в адрес 31-летнего защитника бездоказательны.