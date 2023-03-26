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Сегодня, 15:48

Защитник «Баварии» Дэвис: «Я популярный неудачник»

Мария Гусева
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своей жизни вне футбола. По словам 22-летнего канадца, у него мало дел, кроме тренировок и игр.

«Немного беспокоит, что мне нечего делать, особенно когда у всех моих друзей есть работа, — цитирует Marca Дэвиса. — Жизнь профессионального футболиста хороша для того, чтобы получать удовольствие. Но после тренировок делать нечего. Поскольку у меня нет семьи и моя девушка не живет со мной, я один. У меня, наверное, всего пять друзей. Я популярный неудачник».

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дэвис провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

Футбол
ФК Бавария
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Стала известна зарплата Тухеля в «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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32 тур
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31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 16:30
Шальке – Байер
 - : -
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
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Кельн – Боруссия М
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РБ Лейпциг

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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