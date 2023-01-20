Зарплата Зоммера в «Баварии» составит 5 миллионов евро в год

Стало известно, сколько вратарь Ян Зоммер будет зарабатывать в «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, зарплата 34-летнего голкипера в мюнхенском клубе составит 5 млн евро в год.

19 января «Баварии» объявила о переходе голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.