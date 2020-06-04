Запасной вратарь «Баварии» Ульрайх может перейти в «Шальке»

Резервный вратарь «Баварии» Свен Ульрайх в ближайшее время сменит команду.

31-летний немец хочет получить гарантированную игровую практику, однако со следующего сезона конкуренцию в мюнхенском клубе помимо Мануэля Нойера ему будет составлять Александр Нюбель, который перейдет из «Шальке».

В интервью Sport1 Ульрайх заявил: «Нелегко, когда вообще не играешь. Не хочу быть третьим номером в следующем сезоне, постараюсь найти новую команду».

По информации Bild, голкипер может продолжить карьеру в «Шальке», сменив уходящего оттуда в «Баварию» Нюбеля. Сообщается, что «Бавария» не против отпустить Ульрайха, чей контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Ульрайх не провел за основную команду «Баварии» ни одного матча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 3,5 миллиона евро.