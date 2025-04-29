Зане отклонил контракт от «Аль-Иттихада» на 100 миллионов евро

Нападающий «Баварии» Лерой Зане отказался от предложения перейти в саудовский клуб «Аль-Иттихад», сообщает Sky Sports.

Сообщается, что «Аль-Иттихад» предложил игроку контракт на четыре года с общей суммой 100 миллионов евро, однако Зане предпочел остаться в «Баварии» и планирует подписать новый контракт с клубом.

Ожидается, что новый контракт с «Баварией» будет заключен в ближайшее время, ориентировочно в течение следующих двух недель. Соглашение будет рассчитано до 2028 года. По условиям контракта Зане будет получать базовую зарплату 10 миллионов евро за сезон, которая может увеличиться до 14 миллионов евро и 16 миллионов евро с учетом бонусов.

Зане играет за «Баварию» с 2020 года. В текущем сезоне он участвовал в 42 матчах, забив 12 голов и сделав 5 результативных передач.