16 августа, 18:30

«Лейпциг», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Руслан Минаев

«Лейпциг» на выезде победил «Зандхаузен» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:2.

У гостей голы забили Ян Диоманде, Вилли Орбан, Эзекьель Банзузи и Хави Симонс. У хозяев отметились Леон Ампаду и Ян Херрманн.

Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 16:30. GP Stadion am Hardtwald (Зандхаузен)
Зандхаузен
2:4
РБ Лейпциг

«Вольфсбург» на выезде разгромил «Хемелинген» со счетом 9:0. Хет-трик оформил Дженан Пейчинович.

Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Хемелинген
0:9
Вольфсбург

«Хоффенхайм» в гостях обыграл «Ганзу» со счетом 4:0. Дубль на счету Максима Мершедта. «Хайденхайм» разгромил «Балингер» со счетом 5:0.

Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 16:30. Ostseestadion (Росток)
Ганза
0:4
Хоффенхайм
Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 16:30. Kaiserstuhlstadion (Балинген)
Балингер
0:5
Хайденхайм

ФК Вольфсбург
ФК Ганза
ФК Лейпциг
ФК Хайденхайм
ФК Хоффенхайм
