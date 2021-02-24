«Зальцбург» получит 20 процентов от суммы трансфера Упамекано из «Лейпцига» в «Баварию»

Футбольный клуб «Зальцбург» получит процент от сделки по переходу защитника Дайота Упамекано из «Лейпцига» в «Баварию», сообщает Salzburger Nachrichten. Австрийскому клубу полагается 20 процентов от суммы.

«Бавария» уже объявила о будущем трансфере футболиста. Он присоединится к команде из Мюнхена перед началом следующего сезона.

По информации немецких СМИ, сумма сделки составит около 40 миллионов евро. Упамекано подпишет контракт до 30 июня 2026 года.