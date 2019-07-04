"Закончилась одна из величайших карьер в мировом футболе". "Бавария" поблагодарила Роббена

"Бавария" поблагодарила экс-полузащитника Арьена Роббена​, завершившего карьеру.

Голландец был связан контрактом с мюнхенцами до 30 июня 2019 года, после чего мог покинуть клуб на правах свободного агента. В сезоне 2018/19 35-летний игрок провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.

– Одна из величайших карьер в мировом футболе в настоящее время закончилась. Спасибо за все, Арьен, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Eine der großartigsten Karrieren im Weltfußball findet heute ihr Ende. 😢



DANKE FÜR ALLES, ARJEN! 🙏@ArjenRobben #FCBayern pic.twitter.com/PhaozuMjQ8 – FC Bayern München (@FCBayern) 4 июля 2019 г.

Роббен завершил карьеру