20:00 | Футбол — Германия

"Закончилась одна из величайших карьер в мировом футболе". "Бавария" поблагодарила Роббена

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"Бавария" поблагодарила экс-полузащитника Арьена Роббена​, завершившего карьеру.

Голландец был связан контрактом с мюнхенцами до 30 июня 2019 года, после чего мог покинуть клуб на правах свободного агента. В сезоне 2018/19 35-летний игрок провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.

Одна из величайших карьер в мировом футболе в настоящее время закончилась. Спасибо за все, Арьен, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Роббен завершил карьеру

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