Забитцер переболел коронавирусом в апреле
15:48
Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер в конце апреля переболел коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.
После получения диагноза, «быки» не стали придавать огласке болезнь своего игрока. Австриец вылечился от инфекции и спустя время вернулся к тренировкам с командой.
После возобновления бундеслиги, Забитцер принял участие в двух матчах команды, даже отметившись голом в ворота «Майнца».
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