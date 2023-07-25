Забицер будет выступать в «Боруссии» под 20-м номером

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер определился с игровым номером.

29-летний австриец будет выступать под 20-м номером.

24 июля Забитцер перешел из «Баварии» в «Боруссию», подписав контракт до лета 2027 года. Он провел за мюнхенцев 54 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Во второй половине прошедшего сезона полузащитник на правах аренды играл за «Манчестер Юнайтед»