«Заберите Вернера». «Майнц» обратился к Клоппу

«Майнц» после матча 27-го тура чемпионата Германии в социальных сетях обратился к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. «Майнц» разгромно уступил «Лейпцигу» (0:5), а Тимо Вернер сделал хет-трик. Ранее сообщалось об интересе мерсисайдцев к форварду.

— Клопп, можешь наконец забрать Вернера? — отмечено в Twitter «Майнца». Ранее специалист возглавлял этот клуб.

Вернер с 24 голами является вторым бомбардиром чемпионата. Он отстает от Роберта Левандовски из «Баварии» на три мяча.