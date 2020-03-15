«Ювентус» может купить Холанна в 2022 году

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может перейти в «Ювентус», сообщает Bild. Это случится в 2022 году, когда вступит в силу пункт о сумме отступных, прописанный в контракте. В этом случае туринцы должны будут заплатить 75 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 19-летнего норвежца, начинавшего сезон в «Ред Булл Зальцбург», 40 голов и 9 результативных передач в 33 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.