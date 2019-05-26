Юссуф Поульсен: "Это горькое поражение. Но "Бавария" заслуженно победила"

Нападающий "Лейпцига" Юссуф Поульсен выразил сожаление по поводу поражения от "Баварии" (0:3) в финале Кубка Германии. По его словам, команду подвела реализация моментов.

– Это горькое поражение, – цитирует AFP Поульсена. – Мы хорошо играли на отдельных отрезках, но не использовали свои моменты. Второй тайм начали очень хорошо, но снова не забили. Если не преобразовывать в голы те немногие шансы, которые мы имели в игре с "Баварией", очевидно, случится поражение. "Бавария" заслужила эту победу.