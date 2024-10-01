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Сегодня, 17:23

Юргена Клоппа наградили орденом «За заслуги перед ФРГ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп награжден орденом «За заслуги перед ФРГ», сообщает Bild.

Церемония вручения награды состоялась 1 октябре во дворце Бельвю в Берлине. Орден Клоппу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Успех и слава никогда не мешали ему смотреть на каждого отдельного спортсмена и видеть в нем человека», — говорится в заявлении.

57-летний немецкий специалист летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. С мерсисайдцами он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дважды побеждал в Кубке английской лиги.

До этого Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

Футбол
Юрген Клопп
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 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 Айнтрахт Ф 5 4 0 1 11-6 12
3
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-10 10
5
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
6
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Вердер 5 2 2 1 8-11 8
11
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
12
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-15 3
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 Хольштайн 5 0 1 4 7-17 1
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