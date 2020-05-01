Юрген Клопп: «Совсем не помню празднование чемпионства с «Боруссией» в 2012, слишком сильно напился»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, с 2008 по 2015 год возглавлявший «Боруссию Д», рассказал, что не помнит, как праздновал чемпионство немецкой команды в 2012 году, поскольку был сильно пьян.

— Мы достаточно оригинально отпраздновали то чемпионство, — рассказал в интервью пресс-службе «Боруссии» Клопп. — Это был большой праздник, все носились туда-сюда. Сейчас такого представить уже невозможно. Я сильно напился в 2011 году, но после второго чемпионства подряд, в 2012, был пьян настолько, что даже не заметил никаких празднований. Не помню этого. Вот что алкоголь делает с людьми! Не пейте, иначе потеряете воспоминания о самых важных моментах в вашей жизни.

Вместе с «Боруссией» Клопп дважды становился чемпионом Германии (2010/11, 2011/12), дважды выигрывал Суперкубок Германии (2013, 2014) и один раз брал Кубок Германии (2011/12). Также, он доходил с командой до финала Лиги чемпионов-2012/13.