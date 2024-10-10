Клопп: «Свою роль вижу в том, чтобы быть ментором для тренеров в системе «Ред Булл»
Немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал назначение на пост руководителя по футболу в «Ред Булл».
«Стать частью такого проекта после почти 25 лет тренерской карьеры — нет ничего более волнительного. Несмотря на то что моя роль изменилась, страсть к футболу и вовлеченным в него людям — нет. Работая в «Ред Булл» на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных футболистов. Свою роль я вижу в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы «Ред Булл», — цитирует немца пресс-служба организации.
Как сообщает Sky Sport, Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.
Также у Клоппа будет опция расторжения долгосрочного контракта, если он получит приглашение на пост главного тренера сборной Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|- : -
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0