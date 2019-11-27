Юрген Клинсманн: «Недавно был на матче «Герты» с «Лейпцигом», но не думал, что вернусь в Берлин так быстро»

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн, возглавивший клуб 27 ноября, рассказал о задачах команды.

— Когда я недавно был на матче против «Лейпцига» (2:4), я не думал, что вернусь в Берлин так быстро, — цитирует Клинсманна официальный сайт клуба. — Мой папа — болельщик «Герты», поэтому мой первый матч был против «Штутгарта». Мне было 8 лет, когда я сидел на стадионе с бело-голубым флагом.

Для меня это очень интересная задача, в которой мы хотим изменить ситуацию вместе. Я очень мотивирован.

Игроки знают, что сложилась сложная ситуация. Важно, чтобы все чувствовали, что мы делаем работу вместе, и хотим подняться в таблице как можно быстрее.

После 12 матчей в бундеслиге «Герта» занимает 15-е место, имея в активе 11 очков.