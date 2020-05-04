Юпп Хайнкес: «Не считаю, что стоимость Лероя Сане оправдана»

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о возможном переходе в мюнхенскую команду нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

— Сане — не абсолютный топ-игрок, — приводит Bild слова Хайнкеса. — Сейчас он на том этапе карьеры, что возможны два варианта: либо он продолжит работать над собой, либо останется нераскрывшимся талантом. Он должен бвть готов сделать большой шаг вперед. Нет смысла время от времени показывать свой талант. Если честно, не считаю, что его нынешняя трансферная стоимость оправдана.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Сане 60-70 миллионов евро.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце января 24-летний игрок вернулся к тренировкам в общей группе.