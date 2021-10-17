Юлиан Нагельсманн о матче с «Байером»: «Первый тайм был впечатляющим»
чемпионата Германии. Его команда вела 5:0 после первого тайма.
«Первый тайм был впечатляющим, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Даже до того, как мы открыли счет в игре, мы могли отличиться уже дважды или трижды. У нас было невероятное количество опасных моментов и очень четкое построение при контроле мяча. У Леверкузена было очень мало подходов к нашим воротам в первом тайме.
При контратаках у нас оставалось немало игроков в защитной линии, что давало нам хорошие шансы забить шестой, седьмой и даже восьмой гол. Это было очень, очень сильно. В перерыве было ясно, как пойдет игра дальше, когда ты ведешь 5:0 еще до перерыва. Тем не менее, у нас был хороший контроль мяча и несколько моментов. Но подходов к воротам было мало, мячом больше владел «Байер». Несмотря на это, игра получилась хорошей«.
По дублю сделали Роберт Левандовски и Серж Гнабри, также отличился Томас Мюллер. У «Байера» во втором тайме забил Патрик Шик.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/10/die-stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-bei-bayer-04-leverkusen
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