Юлиан Нагельсманн: «Лейпцигу» немного повезло с ничьей в матче с «Баварией», но мы ее заслужили»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после ничьей с «Баварией» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что команда мало играла в футбол в первом тайме. По его мнению, результат заслуженный.

— В первом тайме мы в целом слишком мало играли в футбол, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Нагельсманна. — «Бавария» значительно больше владела мячом. После перерыва мы стали играть лучше, мы больше владели мячом и создавали моменты. В целом, возможно нам немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили.