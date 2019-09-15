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Юлиан Нагельсманн: «Лейпцигу» немного повезло с ничьей в матче с «Баварией», но мы ее заслужили»

07:31
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после ничьей с «Баварией» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что команда мало играла в футбол в первом тайме. По его мнению, результат заслуженный.

— В первом тайме мы в целом слишком мало играли в футбол, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Нагельсманна. — «Бавария» значительно больше владела мячом. После перерыва мы стали играть лучше, мы больше владели мячом и создавали моменты. В целом, возможно нам немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили.

РБ Лейпциг — Бавария

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019/09/stimmen-zum-topspiel-des-fc-bayern-in-leipzig

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