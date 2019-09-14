Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» хочет сделать «Баварии» больно»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в 4-м туре чемпионата Германии.

— Нам определенно предстоит оборонительная работа, — цитирует официальный сайт «Баварии» специалиста. — Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр