Юлиан Нагельсманн: «И «Лейпциг», и «Бавария» могут быть довольны ничьей»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итог матча с «Баварией» (0:0) в 21-м туре чемпионата Германии.

— Это была хорошая и интересная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — В начале встречи у нас были проблемы и нам немного повезло. Но потом мы лучше вошли в игру и во втором тайме мы очень хорошо и очень смело оборонялись. До 70-й минуты мы могли определенно забить два или три мяча, но и «Бавария» тоже. Это справедливая ничья, обе команды могут быть удовлетворены исходом.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 43 очка. У «Лейпцига» 42 очка и второе место.