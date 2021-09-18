Юлиан Нагельсманн: «Бавария» на правильном пути»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Бохумом» (7:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

«Я доволен результатом и тем, как мы играли, — цитирует специалиста Bayern & Germanny. — У нас были некоторые проблемы в первые десять минут, но после этого мы взяли игру под контроль. В прочем, мы могли немного лучше отдавать последний пас в последней трети поля. Я был впечатлен голодом до победы моей команды и ее настроем не пропустить. Несомненно, мы на правильном пути.

Замена Дэйвиса после первого тайма? Он не был травмирован. Он вернулся после Золотого Кубка КОНКАКАФ с травмой и все время играл. Его стиль игры очень требовательный по отношению к нему. Это важно, поэтому мы дали ему отдохнуть. У него нет травмы» .

«Бавария» набрала 13 очков и на данный момент занимает первое место.