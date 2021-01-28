Юлиан Брандт не покинет дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Боруссия» не собирается продавать 24-летнего хавбека в январе и примет решение по его будущему в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Брандта 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах, в которых он забил два гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 35 миллионов евро.