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Юлиан Брандт не покинет дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно

18:25
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Боруссия» не собирается продавать 24-летнего хавбека в январе и примет решение по его будущему в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Брандта 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах, в которых он забил два гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 35 миллионов евро.

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