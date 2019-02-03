Юлиан Брандт: "Бавария" – очень, очень хорошая команда, но "Байер" был с ней на одном уровне"

Нападающий "Байера" Юлиан Брандт рассказал, что вымотан после победы в матче 20-го тура чемпионата Германии над "Баварией"​ (3:1). Он добавил, что у соперника очень хорошая команда.

– Это был эмоциональный матч, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Брандта. - Я совершенно измотан, так как пришлось много побегать. "Бавария" – очень, очень хорошая команда, но сегодня мы были на одном уровне. Мы хотели забить

"Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место турнирной таблицы Бундеслиги. "Бавария" упала на третью строчку.

Все о чемпионате Германии – здесь