Киммих: «Победа со счетом 6:0 — это знак другим командам»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал крупную победу над «Лейпцигом» (6:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

«Начало было очень хорошим, не только с точки зрения результата, но и с точки зрения нашей игры. Мы сохраняли высокий уровень энергии. В начале второго тайма были не так голодны, но снова включились в борьбу, забив четвертый гол. Несмотря на то, что у нас не было долгой предсезонной подготовки, видно, что у нас появился определенный ритм. Победа со счетом 6:0 — это настоящий знак другим командам. Хорошая, но и сложная особенность футбола заключается в том, что нужно поддерживать этот результат каждые три дня. В среду мы снова начнем матч с 0:0», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Киммиха.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Лейпциг» примет на своем поле «Хайденхайм». Оба матча пройдут 30 августа.