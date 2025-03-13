Киммих — о продлении контракта: «В «Баварии» у меня самые лучшие условия для достижения спортивных целей»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал продление контракта до лета 2029 года.

«В «Баварии» у меня самые лучшие условия для достижения спортивных целей. Для меня на данный момент нет лучшего сочетания партнеров по команде, тренерского штаба и атмосферы в клубе для достижения максимального успеха. Мне здесь комфортно», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

30-летний Киммих провел за мюнхенцев 429 матчей, забил 43 гола и сделал 115 результативных передач. Вместе с «Баварией» он восемь раз становился чемпионом Германии и трижды побеждал в Кубке страны. На его счету также победа в Лиге чемпионов и шесть Суперкубков Германии.