Йович за полчаса забил за «Айнтрахт» столько же, сколько за «Реал» с 2019 года

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (3:1).

Йович вышел на поле на 62-й минуте, что стало его первым появлением в составе немецкой команды после аренды из мадридского «Реала».

Таким образом, Йович за 30 минут после возвращения из «Айнтрахта» забил столько же, сколько за 18 месяцев и 32 матча выступлений за «Реал».