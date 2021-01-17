Йович за полчаса забил за «Айнтрахт» столько же, сколько за «Реал» с 2019 года
23:09
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (3:1).
Йович вышел на поле на 62-й минуте, что стало его первым появлением в составе немецкой команды после аренды из мадридского «Реала».
Таким образом, Йович за 30 минут после возвращения из «Айнтрахта» забил столько же, сколько за 18 месяцев и 32 матча выступлений за «Реал».
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