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Йович прокомментировал дубль за 28 минут после возвращения из «Реала»

12:56
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Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович прокомментировал дубль в ворота «Шальке» (3:1) в матче 16-го тура бундеслиги. 23-летний серб вышел на замену на 62-й минуте игры и отличился победным дублем.

«Это непередаваемые эмоции! Два гола в победном матче. О лучшем возвращении можно только мечтать. Эту победу я посвящаю крутому человеку Давиду Абрахаму, который вчера провел последний матч за клуб», — написал Йович в Instagram.

14 января футболист на правах аренды перешел в «Айнтрахт» из «Реала».

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