Йович доволен возвращением из «Реала» в «Айнтрахт»
Нападающий Лука Йович оценил свое возвращение из «Реала» в «Айнтрахт».
«Думаю, что возвращение в «Айнтрахт» — прогресс для меня. Нет сомнений в том, что это было правильное решение, в этой команде мне все подходит. Главное — команда является успешной. Когда команда показывает положительные результаты, я чувствую себя довольным. Я постараюсь помогать «Айнтрахту» всем, чем смогу», — цитирует AS Йовича.
Йович выступает за «Айнтрахт» на правах аренды с января 2021 года. На его счету 3 гола в 8 матчах за команду. 23-летний серб уже выступал за клуб из Франкфурта с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Реал» за 63 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/03/06/football/1615014371_458788.html
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