Йович доволен возвращением из «Реала» в «Айнтрахт»

Нападающий Лука Йович оценил свое возвращение из «Реала» в «Айнтрахт».

«Думаю, что возвращение в «Айнтрахт» — прогресс для меня. Нет сомнений в том, что это было правильное решение, в этой команде мне все подходит. Главное — команда является успешной. Когда команда показывает положительные результаты, я чувствую себя довольным. Я постараюсь помогать «Айнтрахту» всем, чем смогу», — цитирует AS Йовича.

Йович выступает за «Айнтрахт» на правах аренды с января 2021 года. На его счету 3 гола в 8 матчах за команду. 23-летний серб уже выступал за клуб из Франкфурта с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Реал» за 63 миллиона евро.