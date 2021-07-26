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Йоветич подпишет контракт с «Гертой»

26 июля 2021, 23:46
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Нападающий Стефан Йоветич продолжит карьеру в Германии. Он подпишет контракт с «Гертой» на три года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В сезоне-2020/21 31-летний Йоветич провел 33 матча за «Монако», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 24 мая стало известно, что французский клуб не стал продлевать контракт с форвардом.

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Иван Шитик все материалы автора

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