Йоветич подпишет контракт с «Гертой»

Нападающий Стефан Йоветич продолжит карьеру в Германии. Он подпишет контракт с «Гертой» на три года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В сезоне-2020/21 31-летний Йоветич провел 33 матча за «Монако», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 24 мая стало известно, что французский клуб не стал продлевать контракт с форвардом.