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Йоахим Лев: «Не думаю, что Гвардьола вернется в «Баварию»

09:37

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сомневается, что Хосеп Гвардьола вернется в «Баварию». Специалист возглавлял мюнхенцев с 2013 по 2016 год, после чего принял «Манчестер Сити».

— То, что произойдет в будущем, дело «Баварии». Пеп Гвардьола был хорош для бундеслиги, — цитирует Goal Лева. — Он один из лучших тренеров мира, не думаю, что он вернется. Хочет он этого или нет, это только спекуляции. Не знаю, что планирует «Бавария».

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